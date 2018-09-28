زوران غاضب من لاعبي العين رغم الفوز على شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال – العين

عبر مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش عن غضبه لأداء لاعبيه على الرغم من الفوز الثمين الذي حققه "الزعيم" أمام فريق شباب الأهلي.

وأكد زوران في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء أنه غاضب ومحبط من أداء الفريق الذي قدمه في المباراة.

وقال: "ليس هذا هو الأداء المقنع الذي كنت أنتظره، أنه أداء أقل ما يمكن أن يوصف، خصوصاً في الشوط الثاني".

وحسم "الزعيم" أول "كلاسيكو" في الموسم بهدفين لهدف أمام شباب الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.

وتابع المدرب الكرواتي : "لا أعرف بماذا كانوا يفكرون".

ورفع العين رصيده من النقاط إلى 12 متساوياً مع فريق الشارقة في صدارة ترتيب الدوري.

والفوز هو الرابع على التوالي للفريق العيناوي بعد أن تخطى عقبة كل من الإمارات والظفرة والنصر.