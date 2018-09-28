قطب عيناوي يقدم هدية للجماهير في مباراة شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مكتب شؤون جماهير نادي العين عن تكفل قطب عيناوي بشراء 1300 تذكرة وتوزيعها بالمجان على الجماهير من أجل مؤازرة الفريق في مباراته المهمة مساء اليوم الجمعة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.



وأوضح مكتب الجماهير العيناوية عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن مبادرة القطب العيناوي الذي طلب عدم ذكر أسمه تأتي تجسيداً لقوة العلاقة بين جماهير "الزعيم" وتساهم في حشد الجماهير خلف الفريق في المباراة.



يذكر أن أول ألف مشجع عيناوي سيدخلون استاد هزاع بن زايد في مباراة اليوم سيحصلون على هدايا عبارة قمصان ووشاحات عيناوية.