دبا يغادر «قاع الدوري» على حساب الظفرة

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

نجح فريق دبا الفجيرة في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد سلسلة من الهزائم في دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، واستطاع «النواخذة» التخلص من عبء الصفر وقاع الدوري على حساب ضيفه فريق الظفرة، أمس، على استاد الفجيرة الدولي بنتيجة 3-1.

واحتج فريق دبا بشدة على هدف الظفرة الوحيد، الذي سجله سعيد الكثيري في الدقيقة 22، بدعوى وجود خطأ ارتكبه الكثيري على علي سعيد أثناء تسديده الكرة برأسه. وفي الدقيقة 45 طالب دبا باحتساب ركلة جزاء، بعد تعرض الأردني ياسين البخيت للاعثار في منطقة جزاء الظفرة، إلا أن الحكم حمد علي، وبعد الرجوع إلى الفيديو، لم يحتسب شيئاً.

ودخل فريق الظفرة بقوة في المباراة، من خلال حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد إعثار حارس الظفرة محمد الرويحي للاعب البرازيلي ديغو، فسددها الدولي السابق أحمد علي في الحارس الرويحي الذي تصدى لها ببسالة، وحولها إلى ضربة ركنية.

ومن هذه الركنية، وصلت الكرة إلى سعيد الكثيري، الذي تابعها برأسه إلى المرمى، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 22.

وعاد دبا بقوة إلى المباراة من خلال هدف التعادل عن طريق الأردني ياسين البخيت، من كرة عرضية مرت من أمام الجميع إلى الشباك، لم يحسن حارس الظفرة خالد السناني تقديرها بشكل صحيح في الدقيقة 23.

وتقدم دبا بالهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق الكيني مسعود جمعة بكرة رأسية حولها إليه ياسين البخيت. وعزز دبا النتيجة بهدف ثالث عن طريق ياسين البخيت من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67. وكاد البخيت يسجل هدفه الشخصي الثالث قبل نهاية المباراة من انفراد بالمرمى، لكن الحارس السناني تصدى لها بنجاح.