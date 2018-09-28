لاعب الفجيرة مبارك حسن يتعافى من الإصابة

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

أكد قائد فريق نادي الفجيرة، مبارك حسن، تعافيه من الإصابة، وعودته إلى التدريبات مع الفريق الأول، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية والمشاركة مع الفريق في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي. وكان مبارك حسن قد تعرض لشد عضلي أثناء وجوده مع الفريق في المعسكر الخارجي الذي أقيم في ألمانيا، وقال مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «أنهيت مرحلة العلاج والاستشفاء، وقد انتظمت في تدريبات الفريق، وهدفي الحالي خدمة (الذئاب) في المرحلة المقبلة».

يذكر أن الكابتن مبارك حسن سبق له اللعب في ناديي الوصل وعجمان، ويعد من المدافعين المميزين، ونجح في قيادة فريقه الفجيرة في الموسم الماضي من الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين.