منتخب الشطرنج يكسب الباهاماس في «الأولمبياد»

المصدر: بتومي - الإمارات اليوم

نجح منتخب الشطرنج في مواصلة طريقه بالأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 43، وسجل في الجولتين الأولى والثانية 5.5 نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام منتخب كرواتيا، قبل الفوز بالجولة الثانية على منتخب الباهامس، إذ تغلب عمر نعمان على بولينا كارلينا، وتعادل جاسم الحوار مع سيسل مونكور، وفاز إبراهيم سلطان على بارون صمول، وعمران الحوسني على شبيل والمس.

وعلى مستوى منتخب السيدات، فقد نجحت لاعباتنا في تسجيل سبع نقاط بثلاث جولات، حيث حصدت روضة السركال العلامة الكاملة في مباراتين، وحصدت أول نقطتين لها، فيما حصلت آمنة نعمان على 1.5 نقطة ووافية درويش على 1.5، ونقطة واحدة لكل من عائشة سرحان المعيني ومريم عيسى.