اتحاد كلباء يخشى استيقاظ «المارد الأزرق» من غفوته

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف اتحاد كلباء ضيفه النصر، على استاد مدينة كلباء، عند الساعة الخامسة والثلث عصر اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة لا يصعب توقع نتيجتها، بسبب الجولات الماضية من البطولة، والتي عقدت موقف النصر بعد ثلاث خسارات متتالية، وأمام المفاجأة الكبيرة لاتحاد كلباء، الذي فاز مرتين على التوالي بشكل غير مسبوق، خلال مشاركاته في بطولات المحترفين.

ويعول «النمور» على مواجهة اليوم، كونها نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تأمين مركز مريح في المنطقة الدافئة، قد يكون له دور كبير في البقاء المبكر بين الكبار، خصوصاً أن منافسي اتحاد كلباء على البقاء لا يمرون بأفضل الأحوال، فضلاً عن إدراك «النمور» بأن الفوز سيقوده لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من الإضافات الفنية النوعية التي طرأت على صفوف اتحاد كلباء، إلا أن رهان الفريق بالفوز مرتبط في مواصلة ثلاثي نجوم الفريق منصور عباس ويعقوب حسن وحمد الحمادي الظهور بالشكل المميز، الذي مهد للانتصارين السابقين. من جهته، حذر مدرب كلباء، الإيطالي فيفياني، من النظر إلى النصر بأنه تعرض للخسارة في آخر ثلاث مباريات، مطالباً لاعبيه بضرورة التركيز على خوض المباراة بأفضل صورة، والأمر نفسه بالنسبة للعميد، الذي يريد أن يوقف نزيف النقاط، وتجنب الخسارة الرابعة بحيث لا تكون البداية الأسوأ له منذ تطبيق الاحتراف. ويعتمد النصر على نجمه الجديد الإسباني نغريدو، الذي تتطلع الجماهير النصراوية إلى مشاهدته بصورته المعروفة والعودة من كلباء بالنقاط الثلاث.

وتشير آخر خمس مواجهات بين الفريقين إلى تفوق العميد الذي فاز في ثلاث مباريات (2-1) و(5-1) و(3-صفر) في الدوري، مقابل تعادلين (1-1) في كأس الخليج العربي.

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