زوران: مواجهة شباب الأهلي صعبة وهدفنا النقاط الثلاث

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد مدرب فريق العين، الكرواتي، زوران ماميتش أن "الفوز" هو شعار فريقه في جميع المواجهات التي يخوضها وأنه يسعى إلى ترجمته في كل التحديات مع الاحترام لطموحات منافسيه لافتاً إلى أنهم يتطلعون في مباراتهم المقبلة أمام شباب الأهلي يوم الجمعة إلى الظهور المشرف وتحقيق النتيجة الإيجابية للاستمرار في إحراز النتائج القوية".

وقال في المؤتمر الصحافي: "مهمتنا أمام شباب الأهلي في الجولة المقبلة صعبة وشخصياً أدرك جيداً بأن جميع عناصر الفريق يعرفون ما المطلوب منهم ويشعرون بأنهم أمام تحدٍ مهم وسيعمل الجميع على مضاعفة الجهود بالصورة المطلوبة وهدفنا بكل تأكيد حصد النقاط الثلاث".

وتعليقاً على سؤال حول ان كانت النقاط التي يكسبها فريقه على حساب الفرق المنافسة على الصدارة تقربه للقب أم تلك التي يحصدها من غير المنافسين، قال: "استراتيجيتنا واضحة ونعتبر جميع المباريات التي نخوضها كبيرة، ولا نتعامل بمفهوم مواجهة فرق كبيرة أو صغيرة، لأن معدل حصد النقاط في كلتا الحالتين ثابت، بيد أن الفوز في التحديات المهمة خصوصاً على ملعبنا وبين جماهيرنا يمنحنا الدافع المطلوب للاستمرار نحو تحقيق أهدافنا الكبيرة".

وحول ان كان الاعتدال النسبي لحالة الطقس، ولعب المباراة القادمة ليلاً، سيعزز من الظهور القوي للاعبين مساء الجمعة، قال: "من الجيد أن نلعب مباراة الجولة الرابعة في مدينة العين حيث درجات الحرارة المنخفضة نسبياً كما أنه لا توجد هنا رطوبة، وفعلياً لا توجد أي أعذار فالأجواء محفزة بالنسبة للاعبين والجماهير أيضاً لحضور المباراة ودعم طموحات الفريق".

وتعليقاً على سؤال حول ان كان يتطلع إلى تكرار السداسية التاريخية في الكأس على حساب شباب الأهلي دبي، قال: "دائماً نظهر الاحترام لطموحات المنافسين ومباراتنا المقبلة مختلفة تماماً عن أخر لقاء جميع الفريقين بالموسم الماضي، ولكننا نتطلع دائماً إلى إظهار أفضل ما لدينا ونفكر في كل مباراة على حده والعين كما ذكرت لكم يدخل جميع التحديات بشعار الفوز".