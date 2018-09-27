خصيف: تناولت الموز أثناء مباراة عجمان لشعوري بالجوع

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

عزا حارس مرمى الجزيرة الدولي، علي خصيف، تناوله الموز خلال مباراة فريقه، أول من أمس، أمام عجمان، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لشعوره بالجوع، على حد تعبيره. وقال لـ«الإمارات اليوم» مازحاً: «شعرت بالجوع أثناء المباراة فتناولت الموز، هذا النوع من الفاكهة يُعوض الرياضيين عن السوائل التي يفقدونها خلال المباريات بسبب الرطوبة العالية».

وعاد علي خصيف إلى تشكيلة فريقه في مباراة الجزيرة التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة كبيرة، 5-1، بعد أن غاب عن مباراة بني ياس في الجولة الثالثة. وكان حارس الجزيرة قد تعرّض إلى الطرد في مباراة الفجيرة ضمن الجولة الثانية.

وأثنى علي خصيف على أداء فريقه أمام الفجيرة، معتبراً أن هذا الفوز يُمثل دافعاً قوياً للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، بعد غد، في دوري أبطال العرب.