الجزيرة يواجه النصر السعودي مكتمل الصفوف

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يؤدي فريق الكرة بالجزيرة تدريبه الأساسي، مساء اليوم، استعداداً لمواجهة فريق النصر السعودي، بعد غد، على ملعب الأخير بالعاصمة الرياض، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وتسافر بعثة فريق الجزيرة إلى الرياض اليوم، بعد أداء التدريب مباشرة، على أن يؤدي الفريق مرانه الأخير، مساء غد، على الملعب الذي ستقام عليه المباراة، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي بعد المباراة مباشرة، وسيخوض الجزيرة اللقاء مكتمل الصفوف. وخسر فريق الجزيرة مباراة الذهاب التي أقيمت في أبوظبي بهدفين مقابل هدف واحد، ويتعين عليه الفوز بهدفين نظيفين أو بفارق هدف واحد، بشرط أن يسجل ثلاثة أهداف فأكثر ليتمكن من التأهل لدور الثمانية.

من جهته، تقدم عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة، عايض مبخوت، بالشكر إلى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، الذي أعلن تغيير مسمى النسخة الحالية من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال إلى «كأس زايد للأندية الأبطال».