25 سباقاً في الموسم الجديد لـ «أبوظبي لليخوت الشراعية»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اعتمد مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، برنامج سباقات الموسم الجديد، الذي يشمل 25 سباقاً في مختلف الفئات.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد، أول من أمس، بمقر النادي في العاصمة أبوظبي، برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وناقش الاجتماع تطورات العمل في فرع النادي الجديد بالمرفأ، الذي من المقرر افتتاحه عام 2020، كما تمت مناقشة آخر تطورات الاستعدادات لسباق دلما التاريخي، المقرر إقامته نهاية أكتوبر المقبل.

كما تقرر إقامة سباقين على هامش مهرجان زايد التراثي، بداية العام المقبل، لفئتي 22 و60 قدماً.