الشارقة يواصل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على الجزيرة

المصدر: جوني جبور - دبي

هيمن التعادل الإيجابي «26-26» على لقاء الوافدَين الجديدين في موسم كرة اليد لمرحلة الرجال (بني ياس والوحدة)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من الدور التمهيدي في مسابقة «كأس الإمارات»، التي سجلت أيضاً ضمن المجموعة الأولى ذاتها فوز الشارقة على مضيفه الجزيرة «33-23».

وحافظ الجزيرة رغم خسارته على صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن النصر والشارقة المتشاركين مركز الوصافة، فيما حل بني ياس رابعاً برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن الوحدة الذي حافظ على مركزه الخامس. وفي تفاصيل لقاء الوافدَين الجديدين، فرط بني ياس في الحفاظ على أفضليته طوال مراحل الشوط الأول، بعد أن نجح الوحدة في فرض التعادل «12-12» مع نهاية هذا الشوط، قبل أن يحمل الشوط الثاني تبادلاً لهيمنة الفريقين على النتيجة بعد أن تقدم الوحدة في منتصف هذا الشوط بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن ينجو السماوي ويدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة «26-26».