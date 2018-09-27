«عناد بني ياس» يقلق الوحدة اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قدم فريق بني ياس بداية جيدة في هذا الموسم في دوري الخليج العربي، على الرغم من عدم الفوز في ثلاث جولات حقق فيها التعادل. وسيجد فريق الوحدة المتصدر نفسه اليوم في اختبار جدي وحقيقي أمام فريق أثبت قدرته على تحمل الضغط الهجومي لخصومه في المباريات الثلاث السابقة، التي اكتفى فيها بالتعادل مع الفجيرة 1-1 ولعب منقوصاً، ثم التعادل بالنتيجة نفسها مع الوصل، وأخيراً التعادل المثير 2-2 مع الجزيرة.

ويأمل السماوي كسر سلسلة التعادلات، عندما يستضيف الوحدة في الساعة الثامنة مساء على استاد الشامخة الجديدة. ويرغب بني ياس في الوصول إلى النقطة السادسة، والتخلص من المركز التاسع. ويحاول استغلال ميزة اللعب على ملعبه وبين جماهيره، رغم أن الوحدة لعب حتى المباراة الأخيرة على الملعب نفسه، واستفاد من ذلك باكتساب ثقافة اللعب خارج ملعبه.

ويعوّل بني ياس على الأداء الجماعي الذي يتميز به الفريق، واستغلال الهجمات المرتدة السريعة التي يجيدها لاعبو الوسط والهجوم، بقيادة أورتيغا وعوانة والنوبي وليروي.

في المقابل، حقق الوحدة العلامة الكاملة بتسع نقاط بالفوز في جميع مبارياته الثلاث على كلباء 6-2، وعلى دبا 4-1، وعلى الوصل بالنتيجة نفسها، وتصدر المسابقة بالشراكة مع الشارقة والعين، ويسعى اليوم إلى الانفراد بالقمة أملاً في تعثر الشارقة والعين غداً.

ويأمل الوحدة مواصلة الأداء الجميل الذي قدمه في جميع مبارياته، والذي تجاوب معه فيه جمهوره في المدرجات، ويعوّل على مهارة نجومه وخبرة العديد منهم، وفي مقدمتهم إسماعيل مطر وباتنا وليوناردو، والهداف تيغالي الذي يأتي ثانياً في قائمة هدافي المسابقة، خلف هداف الجزيرة علي مبخوت.

الغيابات

بني ياس: مبارك المنصوري.

الوحدة: لا توجد.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.