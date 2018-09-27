المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

كرويف

دشن قطاع مدرسة الكرة بنادي العين، أول من أمس، مرحلة «برنامج كرويف» التدريبي التطويري في جميع الملاعب بمختلف الفروع، وذلك على خلفية الاتفاقية التي وقعها نادي العين مع مؤسسة كرويف الشهر الماضي.

غياب

تأخر مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، عن المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العين أمس، إذ اضطر الصحافيون إلى مغادرة المؤتمر بعد انتظارهم 45 دقيقة، وحاول المنسق الإعلامي للنادي التواصل مع المدرب دون جدوى.

عقوبة

وصف مراقبون عقوبات لجنة الانضباط بحق لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي بسبب ارتكابهم مخالفات سلوكية بأنها «غير رادعة»، إذ راوحت هذه العقوبات بين الإنذار الكتابي والإيقاف مباراة واحدة والغرامة 10 الآف درهم.