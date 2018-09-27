كونتيروس: بداية كايو وليما ليست قوية مثل الموسم الماضي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أهمية الفوز الذي حققه «الإمبراطور» على الصقور 2-1 في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الوصل استحق الفوز، مبدياً سعادته بإحراز البرازيلي كايو كانيدو أول أهدافه في الموسم الحالي.

وقال في مؤتمر صحافي، إن كايو أحرز الهدف الأول له منذ بداية الموسم، رغم أنه كان هداف الفريق في فترة الإعداد، مبيناً: «كايو حزين بسبب عدم إحرازه الأهداف في المباريات الماضية، وبداية الموسم الحالي بالنسبة إلى كايو وفابيو ليما لم تكن بالقوة نفسها التي ظهرا بها في الموسم الماضي، والأهم أن يشعر اللاعبون بالهدوء النفسي، لأن الأهداف ستأتي لا محالة».

وعن مواجهة الاتحاد السعودي، قال: «هو فريق قوي، وعندما لعبنا لقاء الذهاب قدمنا مباراة جيدة جداً، ولا شك أن غياب عبدالله صالح ووحيد إسماعيل مؤثر بالنسبة لخط الدفاع، لكن أثق تماماً بقدرتنا على تطوير الأداء الدفاعي، وعودة الثقة إلى طريقة اللعب في الهجوم».

القادري: النتيجة لا تعكس ما قدمه «الصقور»

أكد مدرب الإمارات، التونسي جلال القادري، أن «الصقور» لا يستحق الخسارة أمام الوصل، موضحاً: «قدمنا مباراة ممتازة جداً من الجوانب كافة، والنتيجة النهائية لا تعكس ما شاهدناه داخل الملعب». وقال في مؤتمر صحافي : «تركنا الكرة والاستحواذ للوصل، ولكن من دون أي فرص، باستثناء الانفراد الذي حدث في بداية المباراة، بينما كنا الأكثر خطورة، ولكن لم يحالفنا التوفيق».