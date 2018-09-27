سييرا: نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد أمام العين

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، أن مواجهة العين غداً في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، تحتاج إلى بذل اللاعبين المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن «الزعيم» حقق الفوز في الجولات الثلاث الأولى، ويسعى إلى تحقيق الفوز الرابع، وهو ما يزيد صعوبة مهمة شباب الأهلي.

وقال سييرا في تصريحات نشرها النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» إن شباب الأهلي يدرك صعوبة المباراة، خصوصاً أن اللقاء سيقام على أرض العين ووسط جمهوره، ولكن المدرب التشيلي شدد على رغبة شباب الأهلي في تقديم مباراة قوية، وإيقاف النتائج السلبية للفريق بخسارته مباراتين في أول ثلاث جولات من الدوري. وأشار إلى أن سبب إجرائه تعديلات في تشكيلة الفريق كل مباراة هو رغبته في إشراك اللاعب الأكثر جاهزية، إلى جانب أن كل مباراة تحتاج إلى نوعية خاصة من اللاعبين، وفقاً للخطة التي سيخوض بها المباراة.