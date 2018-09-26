ايفان هاسيك: هدفنا النتيجة الإيجابية امام الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك بان فريقه يتطلع الى تحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة التي ستجمع الفجيرة مع الشارقة يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي وتقام في استاد خالد بن محمد في الشارقة، وانه سيقاتل من اجل الحصول على النقاط الثلاث، متمنيا تحقيق الفوز، وقال في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي الفجيرة: الان نحن بمواجهة افضل فريق في الموسم الحالي،وهو فريق يملك اجانب مميزين، وفريق بمواصفات عالية, ومختلف عن السابق ولديه مواطنين جيدين، ولاعبين سريعين اثناء الهجمات، ولديهم القدرة على العودة في النتيجة، مؤكدا بان المباراة السابقة التي فاز بها على عجمان اصبحت من الماضي، وتابع: استعدينا للمباراة مع افضل فريق في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي بشكل جيد، ومادام لدينا فرصة سنلعب عليها، وعن البرازيلي مانديز قال انه موجود مع المجموعة، لكنه لم يقرر لحد الان بخصوص اللاعبين الذين سيبدؤن المباراة، وعن اللاعبين الذين سيغيبون عن التشكيلة اوضح بان اللاعب الكوري الجنوبي لي اصبح خارج التشكيلة، وبسبب الإصابة لن يشارك احمد موسى، وربما سيغيب الفرنسي عمر كوسوكو، ومحمد خلفان المسماري للاصابة وانه سينتظر راي طبيب الفريق، منوها الى انه مايزال هناك يومين حتى موعد المباراة.