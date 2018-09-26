بني ياس يحيي ذكرى الراحل ذياب عوانة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم.

نشر نادي بني ياس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدداً من التغريدات، يتذكر فيها الراحل ذياب عوانة، الذي صادف أمس ذكرى وفاته السابعة، إذ ذكر «السماوي» أن عوانة كان من أبرز اللاعبين في الفريق، وفي المنتخبات الوطنية للمراحل السنية.

وسرد النادي بعض إنجازات ذياب عوانة، وكان أبرزها خوضه 64 مباراة بقميص بني ياس أحرز خلالها ثمانية أهداف، بينما أحرز ثلاثة أهداف في تسع مباريات خاضها مع المنتخب الوطني.

وحقق عوانة العديد من الإنجازات مع منتخبات المراحل السنية، كان أبرزها الفوز بلقب كأس الخليج للناشئين 2006، وكأس آسيا للشباب 2008، وكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية 2010، والميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2010 في غوانزهو بالصين، بينما حقق مع بني ياس لقب دوري الدرجة الأولى في 2008-2009.