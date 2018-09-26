«الشارقة الرياضي» يناقش تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي مع ممثلي أندية الإمارة وشركائهم الاستراتيجيين، مقترح تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً بمقر المجلس الرئيس، بحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، وحضور مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، سعيد العاجل، ومدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والمؤسسية بالمجلس، الدكتور محمد عبدالعظيم، وعدد من ممثلي الأندية. وناقش الاجتماع تفاصيل تنظيم ملتقى تطوير كرة القدم من خلال ثلاثة محاور، هي: الفرص التحسينية لكرة القدم في أندية المحترفين بالإمارة، والفرص التحسينية لكرة القدم في أندية الهواة، والفرص التحسينية لكرة القدم في قطاع المراحل السنية ومدارس الكرة.