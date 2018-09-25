مدرب دبا الفجيرة كاميلي : لاننتظر الهدايا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة البرازيلي باولو كاميلي انه ولاعبيه لاينتظرون الهدايا من الفرق الاخرى لتساهم بتحقيق تطلعات النادي المتمثلة بالبقاء في مركز افضل من الموسم الماضي لدوري الخليج العربي، بل انه يتطلع الى ان يحقق الفريق بنفسه النتائج المطلوبة لجمع النقاط.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية في نادي دبا الفجيرة، تمهيدا لخوض المباراة القادمة مع الظفرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، يوم الخميس القادم أن من يريد الحفاظ على مركزه في دوري الخليج العربي عليه ان يفوز به بنفسه، ولاينتظر الهدايا من الفرق الاخرى، والفريق يدرك ذلك.

وفي ما اذا كان يشعر بالضغط بسبب عدم تحقيق الفوز قال: بالرغم من النتائج الحالية، لكني لا اشعر بالضغوطات، حيث ان خبرتي في التدريب تعود الى 30 سنة اضافة الى خبرة العمل في دوري الخليج العربي لسنوات عديدة، وهو مايساعد على الخروج من المواقف الصعبة.

وعن المباراة امام الظفرة، اكد كاميلي، انه عمل مع الجهاز الفني على تصحيح الاخطاء التي حدثت في المباريات السابقة، ويتطلع الى تحقيق الفوز، مؤكدا ان على لاعبي الفريق تأدية المباراة بتركيز عال، وتابع: المباراة صعبة ومهمة، وبالرغم من ظروف الظفرة لكننا لا نفكر بوصفه فريقا سهلا وأخر قوي، و هدفنا هو ان نجمع النقاط من كل مباراة ونعتبر كل نقطة ثمينة، وأضاف: فريقي الحالي جيد بل هو افضل من فريق الموسم الماضي.

وبخصوص اشراك المحترف الجديد الكيني مسعود جمعة قال ان اللاعب تدرب مع الفريق وسيرى ذلك عند تحديد. التشكيلة يوم قبل المباراة.