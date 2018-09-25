الأبيض الشاب يخسر أمام العراق

المصدر: جوني جبور - الشارقة

خسر المنتخب الوطني الشاب تحت 19 عاماً لكرة القدم أمام نظيره العراقي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما، أمس، على استاد ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أكتوبر الحالي حتى الرابع من نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

وحملت أهداف المنتخب العراقي توقيع اللاعب أحمد سرتيب في الدقيقة 18 قبل أن يعاود اللاعب ذاته تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ويضيف زميله وكاع رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وتعد مباراة أمس ضمن تجربتين وديتين يخوضهما المنتخبان الإماراتي والعراقي، على أن يعاودا اللقاء مساء غدٍ الأربعاء على استاد زعبيل في نادي الوصل.

وجاءت البداية سريعة من قبل المنتخب في ظل محاولة الاختراق من العمق أو عبر الأطراف، إلا أنه سرعان ما تمكن العراقيون من استيعاب الضغط الإماراتي، ومن ثم الانطلاق نحو الخطوط الأمامية عبر هجمات منظمة أسفرت في الدقيقة 18 عن افتتاح التسجيل عبر تسديدة قوية للمهاجم العراقي أحمد سرتيب، سكنت الشباك على يمين حارس المنتخب سالم خيري.

ومع انتصاف الشوط الأول عاود الأبيض نشاطه في محاولة لإدراك التعادل، سواء عبر تسديدات عمر سعيد التي كادت تثمر عن هدف في الدقيقة 32 لولا تغيير الكرة لمسارها بارتطامها بالمدافع العراقي، أو عبر اختراقات سعيد الكعبي، إلا أن الدقيقة الأخيرة من عمر هذا الشوط شهدت احتساب الحكم أحمد بلال ركلة جزاء لمصلحة العراق، عرف من خلالها أحمد سرتيب كيفية تسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 67 عزز المهاجم العراقي وكاع رمضان النتيجة بتسجيله الهدف الثالث.