«الجائزة الكبرى» للرماية تنطلق في مصر بمشاركة نجوم المنتخب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولتا الجائزة الكبرى للرجال (مصر الإمارات)، وبطولة سمو الشيخة فاطمة العالمية لرماية السيدات، على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر، حتى 30 الجاري. يذكر أن بطولة «مصر الإمارات» للرجال تقام للمرة الأولى، وهي بطولة «غراند بري» مفتوحة لكل الجنسيات، ونتاج تعاون مثمر وبنّاء بين اتحادي الإمارات ومصر للرماية، فيما تقام الجولة الثانية من النسخة الثانية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، بعد أن اختتمت الجولة الأولى الشهر الماضي في مدينة تودي الإيطالية. وكان رماتنا من الرجال والسيدات قد أكدوا مشاركتهم في البطولتين اللتين تحظيان بمشاركة من كوكبة من ألمع الرماة والراميات في العالم.

وستكون البداية اليوم برماة الإسكيت، حيث سيرمي الرجال ثلاث جولات (75 طبقاً) في بطولة الجائزة الكبرى، فيما سترمي السيدات ثلاث جولات أيضاً في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية، وتستكمل البطولة غداً برماية جولتين من 50 طبقاً، ويتأهل أفضل ستة رماة في البطولتين إلى النهائيات لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة، الذين من المفترض أن ينالوا الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية، كما يشهد اليوم على ميادين نادي الرماية للقوات المسلحة بالهرم منافسات رماية البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار للسيدات، ضمن منافسات بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك. وأكد المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، الحكم الدولي حسن الشحي، أن من المنتظر أن يصل رماة منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، من الجنسين، إلى مصر اليوم، للتدريب على الميادين لخوض غمار البطولة التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين 29 و30 سبتمبر الجاري.

وقال الشحي إن جولة مصر هذا العام لها سمات عديدة خاصة، وتعد تجربة خصبة للراميات لإعدادهن بصورة طيبة قبل بداية العام المقبل، الذي تسعى فيه كل رامية إلى الحصول على بطاقة تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 202، كما أن الجوائز المالية التي رصدتها اللجنة المنظمة تعد الأغلى في العالم.

تنطلق اليوم منافسات رماية البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار للسيدات في بطولة الشيخة فاطمة.