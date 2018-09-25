11 رقما قياسياً في كأس الإمارات للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن اتحاد السباحة، عن تحقيق 11 رقماً جديداً على مستوى الدولى تم اعتمادها رسمياً خلال بطولة كأس الإمارات للسباحة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 450 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة جمعة البلوشي لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحقيق 11 رقماً جديداً للدولة يكفي لنجاح البطولة وإثبات تطور مستوى السباحين خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن من حقق هذه الأرقام منهم من تواجد في بطولة البرتغال التي شارك فيها المنتخب وحقق السباحون أرقاماً جيدة».

ووجه البلوشي، الشكر لكل من أسهم في الإنجاز من منظمين وأندية، واعداً بأن الاتحاد سيواصل العمل من أجل الوصول إلى مراحل أخرى من التطور على مستوى المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية.

وكان أكثر المستفيدين من البطولة سباح نادي الوصل سالم غانم، الذي حقق ثلاثة أرقام جديدة في سباقات، 50 متر فراشة تحت 13 عاماً بزمن 28.02 ثانية، بينما كان الرقم السابق 30.37 ثانية باسم وليد نصيب وسجل عام 2004، وسباق 100 متر حرة تحت 13 عاماً سجل السباح رقماً جديداً وهو 57:47 ثانية ليكسر رقم وليد نصيب. وواصل سباح الوصل سالم غانم نجاحه بتحقيق رقم جديد ثالث له وللدولة بتحقيق زمن 1.03.54 في سباق 100 متر فراشة وكان الرقم السابق 1.13.13 باسم وليد نصيب عام 2004، ليخسر الأخير ثلاثة أرقام كانت مسجلة باسمه منذ عام 2004 و2005.

وتواصلت الأرقام حيث حقق السباح عمر حافظ 39:00 ثانية في سباق 50 م صدر 11 عاماً، كما حقق السباح زياد ناصر العريفي رقماً جديداً في سباق 100 متر ظهر 13 عاماً وهو 1.14.50 دقيقة، وحقق السباح حسين علي الصايغ رقماً جديداً وهو 1.22.61 دقيقة في سباق 100 م ظهر 11 عاماً، وحقق السباح محمد الكويتي من نادي العين رقماً جديداً في سباق 100 متر صدر وهو 1.29.28 دقيقة، وحقق السباح محمد الحمادي من نادي تراث الإمارات رقماً جديداً في سباق 100 متر متنوع تحت 13 عاماً بتحقيق 1.09.81 دقيقة، وحقق سباح منتخبنا يوسف المطروشي من نادي الوصل رقماً جديداً في سباق 100 متر حرة تحت 15 عاماً بزمن 55.00 ثانية، وحقق سباح الفجيرة سعيد آل علي رقماً جديداً في سباق 100 متر فراشة تحت 11 عاماً بزمن 1.22.29 دقيقة، وحقق سباح الوصل والمنتخب يوسف المطروشي رقماً جديداً في سباق 100 متر فراشة 15 عاماً بتحقيق زمن 59:64 ثانية.

وسيطر نادي الوصل على كأس التفوق العام لمراحل 13،15،17 للبنين.

450 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية شاركو في البطولة.