المصدر: الامارات اليوم.

هاشتاغ

أطلقت جماهير العين، أمس، «هاشتاغ» على «تويتر» بعنوان: «خسران من يتحدى الأمة»، لحشد أكبر المشجعين قبل مواجهة شباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي المقررة الجمعة على استاد هزاع بن زايد.

تسجيل

سجل نادي شباب الأهلي، اللاعب اليمني عادل الشاذلي في قائمة الفريق للموسم الحالي، ضمن خانة اللاعبين مواليد الدولة، إذ تألق الشاذلي خلال فترة الإعداد، وكان من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب التشيلي سييرا.

لجنة

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد لعبة جماعية يدرس إعادة تشكيل لجنة مهمة، بالاستعانة ببعض الكفاءات في المجال الفني، بعد انتقادات طالت عمل اللجنة في الفترة الماضية، لأن تشكيلها السابق خلا من بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة.