معاقبة لاعبين بمنتخبي الشباب والأولمبي بسبب "مخالفات سلوكية"

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال لها اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي معاقبة لاعبين بمنتخبي الشباب والأولمبي بسبب تجاوزات وقيام بعضهم بإرتكاب "مخالفات سلوكية" خلال مشاركاتهم الأخيرة مع المنتخبين، فيما أكد عضو اللجنة، المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي، أنه تمت معاقبة لاعب المنتخب الأولمبي محمد العكبري بإنذار كتابي بسبب خروجه من معسكر المنتخب دون إذن مسبق، كما تم توقيع عقوبة مماثلة بحق لاعب المنتخب محمد خلفان الحراصي لتسببه في مشاجرة خلال مباراة ودية للمنتخب مع نظيره منتخب ماليزيا، علما بأنه كان قد تم إستبعاد اللاعب الحراصي من المنتخب.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية" عاقبت لجنة الانضباط أيضا لاعبي منتخب الشباب محمد المازمي" النصر " وشهاب لشكري " الوصل بإيقاف كل منهما مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف درهم لارتكابهما مخالفات سلوكية خلال مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب".

