معاقبة ليما بالإيقاف والغرامة لاعتدائه على ليوناردو

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الإثنين بمقر الاتحاد في دبي معاقبة لاعب الوصل المحترف البرازيلي فابيو ليما بإيقاف مباراة واحدة بخلاف عقوبة الطرد المباشرة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الوحدة ليوناردو دي سوزا خلال مباراة الفريقين في الجولة الماضية الثالثة لدوري الخليج العربي.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي باسمها حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع " اللجنة استندت في قرارها بمعاقبة ليما بناء على تقرير حكم المباراة واللقطة التلفزيونية ويحق للاعب استئناف العقوبة المالية فقط وليس الإنضباطية".