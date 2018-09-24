أبيض "الشباب" يخسر رهان أولى تجربتيه الوديتين أمام العراق استعداداً لـ "آسيا"

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، خسارة أولى تجربتيه الوديتين أمام شقيقه العراقي بواقع "3-0"، في المباراة التي جمعتهما على استاد ملعب خالد بن محمد في نادي الشارقة، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس اسيا المقرر إقامتها في اندونيسيا خلال الفترة من 18 أكتوبر الحالي وحتى الرابع من نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019.

وحملت أهداف المنتخب العراقي توقيع اللاعب أحمد سرتيب في الدقيقة 18 قبل أن يعاود اللاعب ذاته تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وليضف زميله وكاع رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وتعد المباراة من ضمن تجربتين وديتين اتفق على خوضها الاتحادين الإماراتي والعراقي، على أن يعاود المنتخبين القاء بعد غدٍ الأربعاء في ثاني التجارب الودية، وذلك على استاد زعبيل في نادي الوصل في دبي.