45 ميدالية لـ «جوجيتسو الإمارات» في لوس أنجلوس

المصدر: لوس أنجلوس - الإمارات اليوم

اختتمت، مساء أمس، منافسات الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس، ونجح أبطال الإمارات في حصد 45 ميدالية ملونة، بواقع 17 ذهبية و21 ميدالية وسبع برونزيات.

وانتزع الوحدة صدارة الأندية في هذه الجولة من الجزيرة بواقع 2540 نقطة، يليه الجزيرة والجيش بعدد النقاط نفسه، وهو 1880 نقطة، ثم بني ياس 1200 نقطة، والعين 1100 نقطة، وفريق «777» 340 نقطة، والشارقة 240 نقطة، والكوماندوز 200 نقطة، وأكاديمية أجيال 200 نقطة أيضاً.

من جانبه، أكد قنصل الإمارات في لوس أنجلوس، عبدالله السبوسي، أن فكرة بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو عندما طرحت لم يكن يتوقع منها أن تحقق هذا النجاح الكبير، الذي حققته على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقال: «كشاهد على هذه البطولة من النسخة الأولى، وحتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، هناك تطور كبير في قدرتها على التأثير والانتشار، حيث خلقت قاعدة عريضة من الجماهير التي تنتظرها كل عام، وبكل ثقة أقول إنه لا توجد أي بطولة في أميركا تحظى بالحجم نفسه من الشهرة والاهتمام مثل أبوظبي غراند سلام».

وتابع: «على ضوء ما تحقق من نجاحات كبيرة في هذه البطولة عاماً بعد آخر، ربما يتوقع البعض أن الكلفة كبيرة في التنظيم والدعاية والترويج، ولكن بالعكس الكلفة أقل من كل التوقعات».

وعن وصول عدد ممارسي رياضة الجوجيتسو في الإمارات إلى أكثر من 130 ألف لاعب ولاعبة، قال: «زرت دولاً كثيرة، وتابعت رياضات مختلفة، وقصص نجاح كثيرة، لكنني لم أرَ قصة نجاح بهذه السرعة والتميز والإبداع في العالم، مثل التي رأيتها في قصة نجاح مشروع الجوجيتسو».