الرمادي يتساءل: مَن يضع جدول دوري الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعرب مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن دهشته من التوقيتات المحددة لدوري الخليج العربي لكرة القدم التي تفرض على فرق المسابقة خوض مباراة كل أربعة أيام.

وتساءل الرمادي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس: من يضع جدول دوري الخليج العربي؟ وهل تتم الاستعانة بخبراء فيسيولوجيين، أم أن هذا الجدول وضعه العامة، على حد تعبيره.

وقال الرمادي: «انتبهوا من تلك المسألة الخطيرة، لا يوجد دوري في العالم يضغط مبارياته قبل أربع أو ست جولات على الأقل، حتى يكون اللاعب قد وصل إلى قمة جاهزيته البدنية والفنية التي تجعله قادراً على خوض مباراة كل 72 ساعة».

وأضاف: «الدوري يحضره العديد من الأسماء العالمية في مجال التدريب، واسألوهم عن مسألة ضغط المباريات في بداية الموسم وضررها على اللاعب».

وتابع: «لا أعلم لماذا غضب البعض من تصريحات مدرب العين زوران ماميتش، حينما تكلم بصراحة عن سلبية ضغط المباريات وتجمعات المنتخب الوطني على فريقه، كنت أتمنى أن تتم مناقشة مدربي الأندية في تلك الأمور، ولكن مع الأسف أنا سبق لي أن عملت من قبل مع أندية الظفرة والشعب ودبي وعجمان، ولم يتم استدعائي كمدرب للمناقشة حول الأمور التي تخص المسابقة، وأود أن أهمس في أذن المسؤولين: لا تلوموا من يتحدث بصراحة، قد أجامل في بعض الأوقات، لكن هذا الأمر لن يكون في مصلحة المنتخبات الوطنية ولاعبيها».

وأوضح: «علينا جميعاً أن نحترم العوامل الفسيولوجية للاعبين، وتفادي تعرضهم للإصابة، وإذ حدث مثل هذه الإصابات فمن يتحمل مسؤوليتها لذلك ينبغي لنا أن نستعين بالعلم والمتخصصين في هذا الجانب للحفاظ على صحة اللاعبين».

وذكر: «غداً سنلعب ضد الجزيرة، وكنا مجبرين على إجراء تدريبين خفيفين، لأنه من الصعب أن نزيد من الأحمال التدريبية، وركزنا بصورة أكبر على الناحية الذهنية للاعبين، إذ ليس في وسعنا أن نقوم بذلك وأنا على ثقة بأن لاعبي عجمان، لا تقف أمامهم مثل هذه الأمور حتى إن فرضت عليهم، إذ لا يساورني أي شك في أنهم سيقدمون مباراة جيدة ضد الجزيرة، كما فعلوا في جميع المباريات التي خاضوها حتى الآن، سواء في الدوري أو كأس المحترفين».