بن حيدر: الإمارات نظمت أفضل بطولة للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

تصدّرت كازاخستان ترتيب الميداليات لمنتخبات بطولة آسيا للقوة البدنية، حتى اليوم قبل الأخير للمنافسات، برصيد 54 ذهبية و15 فضية وثلاث برونزيات، وحلت الهند ثانية برصيد 16 ذهبية و25 فضية و14 برونزية، ثم اليابان برصيد تسع ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتين، وهونغ كونغ بذهبيتين وأربع فضيات وبرونزية، بينما أحرز المنتخب الوطني ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، علي عبدالله بن حيدر، لـ«الإمارات اليوم»: «الإمارات نظمت أفضل بطولة من الناحيتين التنظيمية والتنافسية، والروح الرياضية العالية التي شهدتها المنافسات»، ووصف بن حيدر نيل الإمارات لشرف تنظيم كأس العالم في العام المقبل، بأنه اعتراف عالمي بنجاح الإمارات تنظيمياً في الاستحقاق الحالي.