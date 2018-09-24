كونتيروس: بإمكان الوصل تعويض غياب ليما

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن «الإمبراطور» قادر على تعويض غياب البرازيلي فابيو ليما عن مواجهة الإمارات غداً في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن «الأصفر» بدأ الموسم في غياب اللاعب البرازيلي.

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي، أمس، إن ليما غاب في بداية الموسم بداعي الإصابة، مؤكداً أنه من العناصر المهمة للفريق، ولكن في الوقت نفسه «الفهود» لديه اللاعبون القادرون على تعويض غيابه.

وتحدث عن طرد ليما في مباراة الوصل الماضية أمام الوحدة، فقال: «حاولت التدخل أثناء حدوث المشكلة، ولكن التصرف غير الرياضي من البرازيلي ليوناردو أسهم في توتر الأجواء، ورغم ذلك سنتحدث مع ليما بشأن هذه الواقعة لتجنب حدوثها مستقبلاً، والتنبيه عليه بضرورة التحكم في أعصابه».

أما بالنسبة إلى رحيل البرازيلي رونالدو مينديز، فقال: «الظروف الحالية أجبرتنا على الاستغناء بشكل مؤقت عن رونالدو، الذي نتمنى له التوفيق مع الفجيرة، إذ إنه لاعب جيد وإضافة إلى أي فريق ينضم إليه».

ورداً على سؤال حول التعاقد مع الكوري الجنوبي باه سوك، قال: «نسعى إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباريات الماضية، ونتمنى أن يشكل سوك إضافة جيدة لخط الدفاع، إلى جانب تحسن أداء جميع اللاعبين، لأن المسؤولية جماعية في هذه الأخطاء».

وشدد المدرب الأرجنتيني على أهمية مباراة الوصل أمام الإمارات، وقال: «المباراة لن تكون سهلة أمام منافس تحسن مستواه في المباريات الماضية، وحقق الفوز على دبا الفجيرة، ولا شك أنه يسعى إلى مواصلة النتائج الإيجابية».

وأضاف: «في الوقت نفسه الفوز مطلب ضروري بالنسبة لنا، بعد النتائج التي حققناها في آخر جولتين بالتعادل مع بني ياس والخسارة أمام الوحدة، إلى جانب أن المباراة تقام على أرضنا ووسط جمهورنا، ويجب أن نستفد من هذه الأفضلية، وأن يعود الفريق إلى طريق الانتصارات».