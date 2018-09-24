اليماحي: أخطاء قضاة الملاعب في الجولة الثالثة غير مؤثرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن تقنية الحكم الفيديو ساعدت كثيراً في الحدّ من الأخطاء التحكيمية بدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الجولة الثالثة خلت من أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج المباريات، معتبراً أن الأخطاء التي وقع فيها بعض الحكام تعدّ بسيطة وغير مؤثرة تحكيمياً، مشيراً إلى أنهم راضون تماماً عن أداء قضاة الملاعب، وأن الحكام لم يتعرّضوا لأي انتقادات بسبب المستوى التحكيمي المميز الذي قدموه في الجولات الثلاث الماضية، مشدداً على أن هناك قضاة ملاعب لم يستعينوا بالفيديو، ورغم ذلك أداروا المباريات التي أسندت إليهم بشكل متميز، نظراً إلى تركيزهم وحضورهم الذهني، لافتاً إلى أنه بالنسبة لحالة طرد لاعب عجمان وليد اليماحي، فإن قرار الحكم الدولي يعقوب الحمادي، الذي أدار مباراة الفجيرة وعجمان، كان صحيحاً، عندما استعان بالفيديو لاتخاذ قراره بطرد اللاعب، بعد إعاقته للاعب الفجيرة المحترف الفرنسي عمر كوسوكو، مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجده قضاة الملاعب، سواء من الأندية، أو من اللاعبين والمدربين، مؤكداً أنه يتمنى استمرار هذا التعاون حتى تخرج مباريات الدوري بشكل متميّز.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «راضون عن الأداء التحكيمي، وحتى الآن لم نواجه في لجنة الحكام أي انتقادات لإدارة الحكام لمباريات الدوري، نظراً إلى خلو المباريات من أي أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج المباريات، وهذا الأمر راجع أولاً إلى المستوى المتطوّر الذي ظهر به الحكام، فضلاً عن أن الاستعانة بتقنية الفيديو ساعدا كثيراً في الحدّ من الأخطاء المؤثرة، إذ إن الفيديو صحح العديد من الحالات التحكيمية حتى يأخذ كل فريقه حقه».

وكانت مباراة الوحدة والوصل قد شهدت قيام الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، بطرد لاعب الوصل ليما، لتدخله بخشونة مع لاعب الوحدة ليوناردو. وأضاف: «قضاة الملاعب بذلوا جهداً كبيراً في تحضير أنفسهم لإدارة المباريات، وهذا الأمر انعكس بصور إيجابية على مستوى التحكيم بشكل عام».