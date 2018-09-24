«السماوي» يستعيد جهود الخديم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدير فريق الكرة بنادي بني ياس مرزوق المنصوري، إن الفريق سيستعيد جهود لاعب خط الوسط المدافع فيصل الخديم، في مباراة الوحدة التي تقام على ملعب بني ياس يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، بعد انتهاء إيقافه الذي حرمه المشاركة في مباراتي الوصل والجزيرة في الجولتين الثانية والثالثة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» «عودة الخديم لخط الوسط في مباراة الوحدة ستزيد من صلابته الدفاعية، خصوصاً أن اللاعب يجيد القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وافتقده الفريق بشدة في مباراتي الوصل والجزيرة».