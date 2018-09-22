85 قارباً تتنافس على لقب الشراعية اليوم

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشهد شواطئ «دانة الدنيا» دبي، اليوم، انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2018-2019، التي ينطهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم البحري الجديد بمشاركة 85 قارباً.

وكان النادي قد دشن في الأسبوع الماضي فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019 بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وينظم اليوم الحدث الثاني في الموسم، ولكن في فئة أخرى هي القوارب المحلية 43 قدماً، التي ستخوض اعتباراً من اليوم أولى جولات بطولة دبي، التي تشتمل على محطتين أخريين، حيث تقام الجولة الثانية ثم الجولة الثانية يومي السادس و20 أكتوبر المقبل.

وينطلق سباق اليوم في الساعة الثانية ظهراً من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر جميع القوارب مسافة تزيد على 12 ميلاً بحرياً في ظروف وأجواء مثالية تساعد كثيراً النواخذة والبحارة المشاركين.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل التجهيزات لانطلاقة السباق اليوم، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومجموعة نخيل البحرية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناتا دبي ويأس الرياضيتان.

ودعت اللجنة المنظمة لسباق، اليوم، كل النواخذة والبحارة المشاركين إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والشروط الخاصة بالمشاركة في الحدث، والتي تم استلامها أو الاطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني عند التسجيل، وكذلك البرنامج الزمني الذي أعلن مسبقاً، حيث تم تحديد الساعة الـ12 من ظهر اليوم كآخر موعد للوصول إلى نقطة التجمع على جزيرة نخلة جميرا، وتم إبلاغ جميع المشاركين بالإحداثيات الخاصة بالسباق وخط النهاية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مراسم التتويج واستكمال إجراءات الفحص الفني ستتم مباشرة بعد نهاية السباق، كما نوهت اللجنة المنظمة جميع المشاركين بضرورة الابتعاد مسافة تزيد بنصف كيلومتر على الأعمال التطويرية الجارية حالية حول جزيرة نخلة جميرا.

سباقات 43 قدماً

الجولة الأولى: السبت 22 سبتمبر.

الجولة الثانية: السبت 6 أكتوبر.

الجولة الثالثة: 20 أكتوبر.