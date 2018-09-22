«الزمن الأسرع» هدف زوارق أبوظبي في بطولة العالم

المصدر: شيانغ يانغ - الإمارات اليوم

تتجه أنظار عشاق السرعة وسباقات الزمن إلى مدينة شيانغ يانغ الصينية، من أجل متابعة أحداث سباق أفضل زمن، الذي يقام ضمن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 بمشاركة 19 زورقاً، في مقدمتها زوارق أبوظبي المتصدرة حالياً للبطولة، وزوارق الفيكتوري، و11 جنسية تشارك من أربع قارات مختلفة. وينطلق السباق في الـ10 صباحاً بتوقيت الإمارات. ويرغب فريق أبوظبي، حامل اللقب ومتصدر السرعة أيضاً، في توسيع الفارق أكثر بينه وبين منافسيه، إذ يتفوق في الترتيب العام حالياً برصيد 40 نقطة، في حين يحل ثانياً الزورق 7 بـ37 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق أبوظبي 5 بـ27 نقطة.