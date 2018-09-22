حمدون: نحتاج إلى التكاتف بدلاً من توجيه الانتقادات

المصدر: أحمد طارق ــ أبوظبي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في شباب الأهلي، محمد حمدون، أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، كانت بسبب قلة التركيز، وعدم الاستفادة من تقدم شباب الأهلي بالهدف الأول، لافتاً إلى أن الفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع بدلاً من توجيه الانتقادات.

وقال حمدون في تصريحات صحافية، إن إدارة النادي لم تعقد أي اجتماعات عقب نهاية المباراة، موضحاً أن سبب التأخير في الخروج من الملعب، كان الحصول على تطعيم يجب الحصول عليه كل ستة أشهر، وتحدث عن المباراة قائلاً: «ظهرنا في بعض أوقات المباراة بشكل جيد، ولكن الشارقة استغل قلة التركيز، خصوصاً قبل نهاية الشوط الأول، بإحرازه هدف التعادل».

وأضاف: «استمر غياب التركيز في بداية الشوط الثاني، واستقبلنا الهدف الثاني، وأرى أنه في الوقت الحالي يجب أن نكون أكثر تكاتفاً، بدلاً من توجيه الانتقادات، والتركيز على تصحيح المسار في المباريات المقبلة».

وأشار مدير شباب الأهلي إلى أن مواجهة العين المقبلة تعد بمثابة الفرصة الأخيرة، وقال: «إذا خسرنا المباراة المقبلة في الجولة الرابعة من الدوري أمام العين، سيخرج الفريق من المنافسة على اللقب»، مضيفاً: «رغم أنه في أحد المواسم كان الفريق متأخراً عن الصدارة بـ11 نقطة، إلا أنه تمكن من التعويض والعودة إلى المنافسة، ولكن الكلام سهل، ويجب أن نبذل مجهوداً كبيراً، وتكون هناك تضحية، إذ إنها ليست مسألة مدرب أو لاعبين أجانب، فنحن لا نتخذ هذه الأمور ذريعة للخسارة، ويجب دراسة الموقف، والعمل على تحسين النتائج».

ورداً على سؤال حول تقييمه لعمل المدرب التشيلي لويس سييرا، قال: «المدرب لديه فكر، قد يكون لا يحالفه التوفيق، ولكن ذلك لا يعني أنه مدرب ليس جيداً، هذه كرة القدم بها أوقات تكون الأمور لا تسير في مصلحتك، وبالنسبة لرأيي الشخصي أنا راضٍ تماماً عن أداء المدرب».

وأكد محمد حمدون أن الأرجنتيني إيمليانو فيكيو لم يظهر بالمستوى المطلوب في مباراة الشارقة، ولكنه أشار إلى أن الفريق بصفة عامة سيقوم بمراجعة حساباته في الفترة المقبلة، أما بالنسبة للتعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً من المولدوفي لوفانور هنريكي، أوضح أن الموضوع بيد إدارة النادي، التي ستحسم فيه خلال الأيام المقبلة.

ونفى حمدون الدخول في مفاوضات مع المغربي يونس بلهندة قادماً من غلطة سراي التركي، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية، بينما أكد أن العمل جارٍ لحل مشكلة حبيب الفردان، الذي يتدرب حالياً مع الفريق، وهناك أمور سيتم حسمها بالنسبة إلى التعاقد مع اللاعب، حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق.

رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سالم الشامسي أكد أن من المبكر الحديث عن لقب الدوري.

الحوسني: لا أسرار في التصدي لركلة الجزاء

أبدى حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، سعادته بفوز «الملك» على شباب الأهلي، وتصدره لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن التوفيق حالفه في التصدي لركلة الجزاء التي سددها الإكوادوري جيمي أيوفي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وأنه لا أسرار في طريقة التصدي للركلة.

وأوضح الحوسني في تصريحات صحافية أن الشارقة ظهر بشكل جيد، ولكن تراجع بعد الهدف الثاني، مؤكداً أن الأهم تحقيق الفوز، وأن الفريق استغل الفرص التي حصل عليها خلال المباراة.

ماجد ناصر: لا نستحق الخسارة

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أن فريقه لا يستحق الخسارة من الشارقة، بينما أوضح أن شباب الأهلي لم يظهر بالمستوى المطلوب، وأن «الملك» استغل الفرص التي سنحت له، بينما لم يستفد صاحب الأرض من الفرص التي أتيحت له. وقال في تصريحات صحافية إن غياب الانسجام ليس سبب خسارة شباب الأهلي مباراتين في الجولات الثلاث الأولى في الدوري، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى أن يجلس اللاعبون معاً حتى يتجاوز هذه الفترة الصعبة.