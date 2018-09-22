المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

احتجاج

يعتزم نادٍ مشارك في رياضة جماعية تقديم احتجاج رسمي للجهة المنظمة للنشاط، على خلفية تغريدة نشرت في الحساب الرسمي للجهة المنظمة، التي اعتبرها النادي أنها تقلل من مكانته كنادٍ معروف بالألقاب.

«فلتر»

اتخذ نادي العين طريقة مبتكرة للترويج من أجل الوصول لأكبر عدد من جماهيره، إذ سيطلق «فلتر» خاصاً قبل كل مبارياته الرسمية عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات» الأكثر انتشاراً، وكانت البداية بلقاء الأمس أمام النصر.

حكم

تدرس لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية تعيين حكم سابق مساعداً للمدير الفني بهذه اللجنة، علماً بأن هذا التوجه وجد ارتياحاً كبيراً داخل أعضاء هذه اللجنة، نظراً للسمعة الطيبة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بهما هذا الحكم.