حمدون: نحتاج إلى التكاتف بدلاً من توجيه الانتقادات

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في شباب الأهلي، محمد حمدون الصغير، أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف في دوري الخليج العربي، كانت بسبب قلة التركيز وعدم الاستفادة من تقدم شباب الأهلي بالهدف الأول، لافتاً إلى أن الفريق يحتاج إلى التكاتف من الجميع بدلاً من توجيه الانتقادات.

وقال حمدون في تصريحات صحافية، إن إدارة النادي لم تعقد أي اجتماعات عقب نهاية المباراة، موضحاً أن سبب التأخير في الخروج من الملعب، كان الحصول على تطعيم يجب الحصول عليه كل ستة أشهر، وتحدث عن المباراة قائلاً: "ظهرنا في بعض أوقات المباراة بشكل جيد، ولكن الشارقة استغل قلة التركيز خصوصاً قبل نهاية الشوط الأول بإحرازه هدف التعادل".