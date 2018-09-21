«الصقور» يغادر «القاع» بثلاثية في دبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ رأس الخيمة

نجح فريق الإمارات من حصد ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه فريق دبا بنتيجة 3-2 في انطلاقة الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بالمباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات، وبهذه النتيجة يحصل فريق الإمارات على أول ثلاثة نقاط في البطولة ويترك مؤخرة الجدول بينما يظل فريق دبا بدون رصيد.

تقدم الإمارات في الشوط الأول بهدف عن طريق سعيد سالم، في الدقيقة 42، وظل متقدماً حتى الدقائق العشرة الأخيرة والتي شهدت أربعة أهداف حيث تعادل دبا عن طريق اللاعب الأردني ياسين البخيت، في الدقيقة 82 من كرة عرضية فشل حارس الصقور في التعامل معها لتستقر في الشباك، ولكن بعد أربعة دقائق فقط احتسب حكم اللقاء ركة جزاء لصالح الإمارات بالرجوع إلى تقنية الفيديو، وتقدم لها اللاعب عامر عمر، وأحرز منها هدف التقدم في الدقيقة 86.

وشهد الوقت بدل الضائع الهدف الثالث للصقور عن طريق وليد عمبر، من مجهود فردي للاعب عامر عمر، ولعب عرضية سددها وليد عمبر، في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 في الدقيقة 94، ونجح أحمد إبراهيم لاعب دبا في تقليل الفارق بالهدف الثالث الذي أحرزه في الدقيقة 97 من مراوغة جيدة داخل منطقة الجزاء وتسديدة في المرمى لتصبح النتيجة 3-2، ولم تشهد المباراة بعد ذلك أي جديد لتنتهي المباراة بأول فوز للإمارات في بطولة الدوري وحصد أول ثلاثة نقاط.