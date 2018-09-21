باتيللي: 11 تجربة ودية تضمن جاهزية الأبيض الشاب لـ «الآسيوية»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

قال مدرب منتخب الشباب، الفرنسي لودفيتش باتيللي، إن الأبيض بدأ منذ الثلاثاء الماضي مرحلة جديدة من الإعداد لكأس آسيا على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي. وأكد لـ"الإمارات اليوم" أن "11 تجربة ودية تمت برمجتها للمنتخب، ستضمن جاهزيته لكأس آسيا، وذلك منذ انطلاق الإعداد للبطولة".

وتقام البطولة القارية في ضيافة إندونيسيا من 18 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخباً أسيوياً. وقال باتيللي: «المنتخب يسير وفق برنامج الإعداد الصحيح، إذ يعاود خوض التجارب الودية حين يلاقي العراق في دبي يومي 24 و26 الجاري، قبل التوجه إلى ماليزيا الشهر المقبل، لخوض تجربتين إضافيتين، ما يرفع عدد التجارب الودية إلى 11 مباراة منذ الشروع في مراحل الإعداد».

وأضاف: « المعسكر الحالي يستمر حتى 3 أكتوبر، وسنركز فيه على الجانبين البدني والتكتيكي بجانب العمل على السرعة في الأداء، والوقوف على أداء لاعبي المنتخب بعد مشاركتهم في بطولة تايلاند الودية».

وعن التغييرات المحتملة على تشكيلة الأبيض، قال المدرب الفرنسي: يمكن أن يكون هناك تغيير بسيط على التشكيلة المحتملة للبطولة القارية، وبشكل عام راض عن المجموعة الحالية.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً، هم: من سهيل المطوع وعبدالرحمن صالح وعلي صالح وفارس خليل ويوسف علي، وطحنون الزعابي وفهد الحمادي ومنصور الحربي، وخالد البلوشي وسعود المهيري وسعيد العامري، وأحمد عبدالله ورائد رضا وعمر أحمد وعيد خميس وعبدالله النقبي، وسعيد الكعبي وسلطان سعيد، وراشد سالم وعمر سعيد، وأحمد فوزي وسالم خير، ويعقوب يوسف، وماجد راشد وفهد باروت.