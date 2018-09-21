زورق أبوظبي يتحدى المياه الصينية

المصدر: شيانغ يانغ ــ الإمارات اليوم

يدخل فريق أبوظبي الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تقام في مدينة شيانغ يانغ الصينية غداً، للمرة الأولى في تاريخ المدينة، وبمشاركة 19 زورقا تتقدمها زوارق الفيكتوري من الإمارات، في حضور قوي ومميز للزوارق الإماراتية في هذه المنافسة.

ويواصل حامل اللقب فريق أبوظبي، المتصدر حالياً لكل ألقاب البطولة، الرحلة الطويلة في الدفاع عن لقبه، ومواصلة الذود عنه أمام الطموحات الكبيرة والشرسة لكل الفرق المشاركة في البطولة، والتي تغذيها آمال اللحاق بالفريق الإماراتي عبر هذه الجولة والجولات التي تليها.

ويستعد زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وأبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي، وأبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، من أجل الاستمرار في صدارة البطولة عبر هذه الجولة، وعدم التزحزح عن البقاء في المقدمة، خصوصاً أن المتصدر حالياً هو ستارك برصيد 41 نقطة، والقمزي ثانياً برصيد 39 نقطة، وشون ثالثاً برصيد 32 نقطة، وهي الجرعة المعنوية الكبيرة من الثقة التي يتسلح بها الفريق قبل انطلاق هذه الجولة.