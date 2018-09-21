أبطال الإمارات يدشنون «آسيوية القوة البدنية» اليوم

المصدر: محمد فاضل - دبي

يدشن لاعبو المنتخب الوطني للقوة البدنية مشاركتهم صباح اليوم في بطولة آسيا التي تستضيفها الدولة في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم، إذ يشارك اليوم كلا من بطلي اسيا أحمد حيدر ومحمد الحميدي، وبطل العالم فيصل الغيص الزعابي بمنافسات البدلة، وعلي صلاح العامري.

من جهة أخرى، أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية عن توصله مع رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي غوشتن الى اتفاق مبدئي لاستضافة الدولة نسخة العام 2019 من كأس العالم التي ستقام في نوفمبر العام المقبل.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمعهما بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي سلطاني والامين العام لاتحاد الامارات لبماء الاجسام محمد المري، وقال الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي لـ«الامارات اليوم»: «نتطلع الى اتفاق نهائي مع الاتحاد الدولي على استضافة المونديال وفي حال تم ذلك سيشجع لاعبي الامارات الشباب على التعامل مع البطولة الحالية بشكل كبير من اجل الاحتكاك مع افضل لاعبي القارة الاسيوية، للمشاركة في بطولة العالم خصوصاً أن الاسيوية قوية ونتعامل معها على انها مساحة لاستكشاف لاعبين جدد لضمهم للمنتخب الذي سيشارك في كاس العالم».