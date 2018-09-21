الوصل يخشى توهّج مطر وأهداف تيغالي

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يخوض فريق الوحدة واحدة من أهم وأصعب مبارياته في الدور الأول لمنافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يستضيف فريق الوصل في الثامنة والربع من مساء اليوم على استاد نادي بني ياس بالشامخة الجديدة بالعاصمة أبوظبي في الجولة الثالثة.

ويتصدّر الوحدة المسابقة برصيد ست نقاط، بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على اتحاد كلباء 6-2، وعلى دبا الفجيرة خارج ملعبه 4-2، وقدّم الفريق أداءً جيداً في المباراتين، ولم يقتصر فقط على الأداء الجيد، بل سجل 10 أهداف دفعة واحدة في المباراتين، ما يؤكد قوة خط هجومه هذا الموسم ورغبته في الجمع بين الأداء الجميل الذي يُمتع جماهيره وتحقيق الفوز.

ويسعى الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والوصول إلى النقطة التاسعة والاحتفاظ بقمة الدوري التي يتصدرها بالمشاركة مع فرق الشارقة والجزيرة والعين، ويتفوق عليهم بفارق الأهداف.

ويعوّل فريق الوحدة على خبرة قائده المخضرم إسماعيل مطر الذي يقدم أداء استثنائياً هذا الموسم، ويسخّر خبراته الطويلة لمصلحة فريقه، بالإضافة إلى هدافه التاريخي سباستيان تيغالي، وجناحه السريع المغربي مراد باتنا، والبرازيلي ليوناردو الذي بدأ يثبت أقدامه بقوة في صفوف الفريق.

في المقابل، يسعى فريق الوصل الذي يحتل المركز الخامس برصيد أربع نقاط، بعد الفوز على دبا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، والتعادل مع بني ياس في الجولة الثانية بهدف واحد لكل منهما، إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة السابعة، وتعويض خسارة نقطتين أمام بني ياس في الجولة الماضية، وحتى لا يدخل الفريق مبكراً في مسلسل «نزيف النقاط» الذي يبعده عن الوجود في مراكز الصدارة.

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