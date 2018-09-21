3 نقاط تَشابه فنية بين الفجيرة وعجمان

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

يستضيف استاد الفجيرة الدولي عند الساعة الـ20:15 من مساء اليوم، المباراة المهمة التي ستجمع الفجيرة مع عجمان ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويتشابه الفريقان في كثير من العوامل المشتركة بينهما، ومنها التركيز على بناء الهجمات، والعمل الجماعي دون التركيز على لاعب معين، والاعتماد على الهجمات المرتدة كأسلوب متبع في بناء الهجمات، والدفاع المتقدم من وسط الملعب.

وتتركز نقاط القوة لدى الفجيرة في مهاجم «الذئاب»، الجزائري بن يطو، وزميليه فهد سبيل، والبرازيلي غابرييل، قياساً بالظهور بمستوى ثابت في المباريات الثلاث الماضية، يقابله في عجمان كلٌّ من المغربي عادل هرماش والبرازيلي فاندر فييرا وحسن عبدالرحمن.

ويدرك الفريقان أن الظفر بالنقاط الثلاث، سيشكل نقطة تحول للفائز، للخروج المبكر من منطقة الحسابات المعقدة نحو وسط ترتيب الفرق، ما سيحفزهما على تقديم مباراة متقدمة فنياً، بينما ستكون نقطة التعادل لعجمان أكثر فائدة من الفجيرة، حيث يحتل الفجيرة المركز العاشر بنقطة واحدة، بينما يظهرعجمان بالمركز السابع برصيد أربع نقاط.

من جهته، يرى مدرب الفجيرة، التشيكي هاسيك، ومدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن تحقيق المبتغى ينطلق من اللعب بتركيز عالٍ، وهو السبيل الافضل لتحقيق الفوز، حيث قال هاسيك في مؤتمر صحافي إن فريقه يحتاج الى التركيز 150%، بينما طالب الرمادي لاعبيه بالتركيز حتى نهاية المباراة.

يذكر أن الفريقين التقيا في 12 مباراة منذ تطبيق الاحتراف، فاز الفجيرة في خمس وتعادل في ثلاث، وخسر في أربع، وهي النتائج التي تكشف عن تقارب المستوى الفني بين الفريقين، بينما فاز عجمان في آخر مباراة جمعت الفريقين 3-2.

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