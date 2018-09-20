السوبر الإماراتي - البحريني يحمل اسم «كأس زايد»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس اتحاد كرة اليد محمد عبدالكريم جلفار، عن إطلاق اسم «كأس زايد» على لقب النسخة الثانية من بطولة السوبر الإماراتي البحريني، التي من المقرر إقامتها بصالة نادي الوصل في الخامس من أكتوبر المقبل، وتجمع بطلي مسابقة السوبر في كلا البلدين. وقال جلفار في تصريحات صحافية، إن «تسمية كأس النسخة الثانية من السوبر الإماراتي البحريني بكأس زايد تأتي انسجاماً مع مبادرة (عام زايد 2018)». وأضاف: «حلت البطولة في نسخة العام الماضي في ضيافة البحرين، ونجح خلالها النجمة البحريني في انتزاع اللقب بالفوز على الشارقة، ونتطلع لاستضافة النسخة الثانية والحفاظ على نجاحات هذه البطولة التي من سبيلها تعزيز العلاقات والروابط بين اللاعبين في كلا البلدين».

وتستضيف صالة النصر السبت المقبل كأس السوبر الإماراتي الذي يجمع بين الشارقة وشباب الأهلي، على أن يمنح الفائز شرف تمثيل الدولة في لقاء السوبر الإماراتي - البحريني.