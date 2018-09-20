الهند تتصدر بطولة آسيا للقوة البدنية.. وغياب فتيات الإمارات

المصدر: محمد فاضل - دبي

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين الأوائل في اليوم الأول لبطولة آسيا للقوة البدنية التي انطلقت أمس في نادي دبي الرياضي لأصحاب الهمم، ضمن منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية بمشاركة 375 لاعباً ولاعبة من 16 دولة. وتصدرت الهند جدول الترتيب بخمس ميداليات وبواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية، تلتها كازاخستان بذهبيتين وفضيتين، ثم هونغ كونغ بفضية، بينما لم تشارك الإمارات في المنافسات النسوية. وعبر رئيس الاتحاد الدولي غوستن باراش عن سعادته لحسن التنظيم والحفاوة الكبيرة، مؤكداً أن ذلك سيفتح آفاقاً أكبر للعمل المستقبلي مع اتحاد الإمارات لاستضافة أحداث دولية أكبر، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فخور بالتنظيم الرائع، ونتطلع في الاتحاد الدولي إلى استثمار هذه البنى التحتية والخبرة التنظيمية في عمل مميز، تثميناً لدعم الإمارات لرياضة القوة البدنية، وسنطرح مقترحاً على اتحاد الإمارات للعبة استضافة كأس العالم المقبلة، وسنكون حريصين على ان نتوصل الى اتفاق».