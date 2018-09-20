علي مبخوت يسعى للاحتفال بالهدف الـ 118 أمام السماوي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق الجزيرة تحقيق العلامة الكاملة، اليوم، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، حين يستقبل بني ياس الطموح على استاد محمد بن زايد، الساعة الثامنة والربع مساء.

ويراهن «فخر أبوظبي» بقوة على هدافه ونجمه، علي مبخوت، الذي احتفل بهدفه الـ117 في مباراة الفجيرة بالجولة الثانية، ويأمل اليوم الوصول إلى الهدف 118، أو تعزيزه بأهداف أكثر.

ويحل مبخوت ثانياً في قائمة الهدافين، خلف محترف الشارقة البرازيلي سواريز، حيث سجل أربعة أهداف مقابل خمسة لسواريز.

وحقق الجزيرة الفوز في الجولتين الأولى والثانية خارج ملعبه على شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل أربعة، وفي ملعبه على الفجيرة بثلاثة أهداف لهدفين، رغم أنه أكمل الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بعد طرد قائده علي خصيف بالبطاقة الحمراء المباشرة، ووصل إلى النقطة السادسة متساوياً مع الوحدة والشارقة والعين في الصدارة.

ويفتقد اليوم قائده علي خصيف، ومن المنتظر ان يكون الحارس عبدالرحمن العامري بديلاً له.

في المقابل، يسعى فريق بني ياس إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد الذي قدمه في مباراتي الفجيرة ثم الوصل في الجولتين الأولى والثانية، واللتين حقق فيهما التعادل بنتيجة واحدة 1/‏‏‏1.

ويرغب السماوي في تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقطة التعادل على أقل تقدير رغم صعوبة المهمة، حيث أكد مدرب السماوي، الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، أنه بغض النظر عن قوة الجزيرة سيسعى لتقديم مباراة قوية، ويرغب في العودة بالفوز الأول للفريق.

ويقدم السماوي مستوى جيدا، حيث ظهر بقوة في مباراتي الفجيرة والوصل، لكنه لم يفرح بالفوز بعد.

ويفتقد فريق بني ياس، في مباراة اليوم، ظهيره الأيسر مبارك المنصوري الذي مازال يمارس تدريبات علاجية، ولاعب الوسط فيصل الخديم للإيقاف.

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