المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عودة

شهدت تدريبات العين عودة السويدي، ماركوس بيرغ، بعد أن تعافى من «الأنفلونزا» التي منعته من المشاركة أمام الظفرة في الجولة الماضية، وتعزز عودة اللاعب صفوف الفريق في المواجهة القوية التي ستجمعه بفريق النصر.

انضباط

قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعديل مواعيد الاجتماعات الأسبوعية إلى الإثنين من كل أسبوع، بدلاً من الثلاثاء كما كان يحدث في السابق، وذلك عقب تشكيلها الجديد برئاسة الدكتور حسن المرزوقي.

الرميثي

علق رئيس مجلس شركة الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي على تغريدة نشرها حساب الوصل الرسمي، بعد إجراء عبدالله صالح عملية جراحية في كاحل القدم، إذ غرّد قائلاً: «الحمدلله على سلامته، وإن شاء الله يرجع أقوى لخدمة الوصل».