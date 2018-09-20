اتحاد كلباء يتعاقد مع المجري جوجاك

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء مع اللاعب المجري جوجاك لتمثيل الفريق الأول في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، قادماً من نادي الوحدة، والذي مثله في الموسمين الماضيين، وحضر مراسم توقيع العقد نائب رئيس شركة الكرة محمد عبيد اليماحي، ويمتد العقد موسماً واحداً.

من جانبه، كشف مدرب الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، عن جاهزية فريقه للمباراة التي ستجمعه أمام الظفرة، يوم غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، باستثناء اللاعب عبدالله تراوري بسبب حالته المرضية، موضحاً في مؤتمر صحافي أمس: «نحضر الفريق لهذه المباراة منذ خمسة أيام، وطوال الأسبوع كنا نعمل، ما جعلنا جاهزين للمباراة بشكل أفضل، وسنحاول الفوز على الظفرة لنوسع الفارق بالنقاط معهم، وقد تابعتهم أمام الفجيرة والعين وقدموا مباراتين جيدتين، وهو فريق جيد، وتعاقد مع لاعب برازيلي جديد قبل يومين، ومن الصعب توقع ظروف المباراة».