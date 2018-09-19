سييرا: إذا تابعت «السوشيال ميديا» فسأصاب بالجنون

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، التشيلي لويس سييرا، أنه لا يتابع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه إذا تفرغ لمتابعة هذه الأخبار فسيصاب بالجنون، وذلك رداً على سؤال حول وجود مفاوضات لضم المغربي يونس بلهندة من غلطة سراي التركي.

وقال في مؤتمر صحافي إنه «إذا قمنا بتصديق أي خبر أو ركزنا في تكذيبه، فلن ننتهي، لكن بالنسبة ليس لدي علم، إذا تابعنا الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي فسأصاب بالجنون، تركيزنا فقط على الفريق والنقاط الإيجابية، ويجب أن نعمل وفقاً للأدوات المتوافرة لدينا».

ورد المدرب التشيلي على سؤال حول موقف اللاعب حبيب الفردان من المشاركة مع شباب الأهلي، وقال: «هو موضوع صعب الفهم نوعاً ما، إذ في البداية كان الفردان اتفق مع النصر ووقع العقد، وحالياً موقفه غير واضح لاتخاذ القرار، وفي هذه الحالة، أفضل الانتظار حتى يتم حسم موقف اللاعب».

وتحدث سييرا عن مواجهة الشارقة، وقال: «فريق جيد يتصدر لائحة ترتيب الدوري، وأحرز 10 أهداف، ولا شك أن المباراة ستكون صعبة، إذ إنه منظم دفاعياً، ولديه خط هجوم قوي، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا لتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية».