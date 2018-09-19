30 مُسناً يشاركون في «دولية الشارقة لأذكياء الشطرنج»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أقام مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة دولية للمسنين بمشاركة 30 لاعباً، وفق النظام السويسري من خمس جولات.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.

وتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فئة المحترفين بمشاركة 16 لاعباً، وضمت المجموعة الثانية 14 لاعباً، وكانت مُخصّصة لفئة الهواة.

وتمكّن اللاعب المصري الأمير فتحي من الفوز بالمركز الأول لفئة المحترفين، وعلى صعيد بطولة الهواة، تمكن اللاعب الفلسطيني خليل محمود خليل من تحقيق المركز الأول.